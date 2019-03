​VÍDEOS Miguel Gila: «¿Está el enemigo?»

L'humorista Miguel Gila Cuesta va néixer a Madrid el 12 de març de 1919, avui fa 100 anys, i va morir a Barcelona el 13 de juliol de 2001. Es va iniciar com a dibuixant d'humor a la revista La Exedra, editada a Salamanca per un grup d'universitaris els anys 40, i més endavant a La Codorniz. També va col·laborar a Don José i Hermano Lobo, però l'èxit li va arribar de forma sorprenent l'any 1951, quan va actuar a Madrid com a espontani al teatre de Fontalba, amb un monòleg sobre la seva experiència en la guerra. A la dècada de 1950, va actuar a la ràdio i va iniciar una carrera teatral.Entre el 1968 i el 1985 va residir a l'Argentina, i va assolir una gran popularitat amb les seves gires i els seus hilarants i memorables monòlegs, sovint acompanyats d'un telèfon (és famosa la seva frase "¿Es el enemigo? ¿Podrían parar la guerra un momento?".També va recopilar els seus acudits en llibres (El libro rojo de Gila), els seus monòlegs en discs, i els seus contes i escrits humorístics en altres llibres. Gila va dibuixar un acudit diari, titulat "Encuentros en la tercera edad" a les pàgines d'El Periódico, fins a la seva mort.Gila va rebre el Premi Internacional d'Humor Gat Perich, entre altres reconeixements. El recordem de la millor manera possible, gaudint d'alguns dels seus més que recordats monòlegs.

