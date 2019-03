May i Juncker pacten un nou acord per desbloquejar el Brexit

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha avisat la Cambra dels Comuns que "no hi haurà una tercera oportunitat" i ha instat els diputats britànics a donar llum verda aquest dimarts a l'Acord de Retirada del Brexit. Així ho ha expressat des d'Estrasburg després de pactar noves "garanties legals" amb el govern de Theresa May sobre la temporalitat del backstop, el pla de contingència per evitar una frontera dura a Irlanda que ha dificultat fins ara la ratificació a l'acord per part de Westminster. Segons han anunciat Juncker i May, les garanties complementen l'Acord de Retirada i la Declaració Política ja existents a través de diversos documents legalment vinculants signats aquest dilluns a la nit."A la política de vegades s'obté una segona oportunitat. No hi haurà una tercera oportunitat, no hi haurà reinterpretacions", ha sentenciat Juncker en roda de premsa conjunta amb May el dia abans que el parlament britànic voti per segona vegada sobre l'acord de sortida del Regne Unit de la UE, després de rebutjar-lo al gener."Siguem clars: els membres de la Cambra dels Comuns tenen una gran responsabilitat", ha indicat el luxemburguès remarcant l'"enorme esforç" fet durant les negociacions de tots aquests mesos.Segons Juncker, espera que les noves garanties acordades siguin "suficients" de cara al vot d'avui a Westminster, que té a les seves mans donar suport a l'acord o rebutjar-lo per segon cop. "Ho devem a la història", ha dit el president de la Comissió Europea, repetint que l'acord assolit amb Londres "és el millor possible".

