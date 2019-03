Cs aparta el candidat de Reus per denunciar una suposada irregularitat d'un alt càrrec del partit

El candidat de Ciutadans a Reus, apartat pel mateix partit. Juan Carlos Sánchez no podrà repetir en les pròximes eleccions municipals.Sánchez, que havia estat ratificat com a cap de llista el 28 de febrer passat, ho atribueix al fet que va denunciar una suposada conducta irregular d’un alt càrrec del partit de l’àmbit català. La denúncia interna la va formular el 3 de març passat, i tres dies després la direcció de Cs -el mateix Carlos Carrizosa- li feia arribar per correu electrònic la decisió de retirar-lo de la llista, si bé de moment no l’hauria expulsat de la formació.Fonts de Cs només argumenten discrepàncies en la configuració de la llista. De fet, dels quatre regidors actuals de Cs a Reus, cap d’ells repetirà a la llista electoral. Davant d'aquest escenari, el partit garanteix que hi ha equip per formar llista.Amb Juan Carlos Sánchez com a cap de llista a les passades eleccions municipals del 2015, el partit va aconseguir la primera irrupció en el ple de Reus, amb quatre regidors -una de les quals és Pepa Labrador, la candidata del 2011, any en què el partit va quedar lluny d'aconseguir sumar un escó. Tots ells mantindran l'acta de regidor fins al maig, a l'expectativa de reaccions per part de la cúpula del partit.

