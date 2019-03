El Govern trasllada els menors no acompanyats del centre atacat a Castelldefels

El Govern ha traslladat aquest dilluns al vespre els menors no acompanyats (Mena) que s'estaven provisionalment al centre de Can Ganxo de Castelldefels. El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, havia anunciat al matí que el trasllat no s'avançaria tot i els incidents del cap de setmana, quan un grup de joves del municipi van entrar al centre per agredir els residents. Posteriorment, segons l'ACN, els mateixos residents estaven molt afectats pels esdeveniments, fet que ha influït en la decisió de traslladar-los. El Govern, que es personarà com a acusació particular en el cas de l'atac a un centre de menors de Castelldefels aquest cap de setmana, ha titllat de ''racista'' l'agressió.

En declaracions als mitjans, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha qualificat el fet d'''aïllat'' i condemnable, sense explicació ni defensa possible'' i ha assegurat que no respon ''en absolut'' al què és la societat catalana, feta ''per la immigració''.



Amorós ha qualificat de ''molt greu'' el fet que 25 persones encaputxades assaltin un centre de menors amb actitud agressiva i entre altres, agredeixin un jove assegut en una tàpia, apedregant-lo un cop a terra. El noi va haver de ser traslladat a l'hospital amb un atac d'ansietat i contusions i ja ha estat donat d'alta.



El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania ha considerat que qualsevol agressió és ''lamentable'' però ha afegit que ''encara ho és més'' en un centre de menors, que és un espai ''de protecció'', per la qual cosa considera que no hi ha cap justificació per als incidents.



Cal recordar també que un centenar de joves ha intentat aquest dilluns al vespre boicotejar una concentració convocada per diverses entitats a la plaça de l'Església de Castelldefels contra l'atac aquest cap de setmana. La majoria eren menors i han increpat els assistents a la concentració i han acusat els Mena de "robar i delinquir".