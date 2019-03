Batet s'aferra al diàleg per superar la «confrontació» que atien l'independentisme i la dreta

"La política és: o diàleg o diàleg". Aquest és un dels leitmotivs de la campanya de Meritxell Batet a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Ratificada ja pel PSC com a cap de llista, la ministra ha volgut deixar clar que batallarà contra els detractors de l'estratègia de Pedro Sánchez de seure parlar amb els independentistes, una estratègia que queda recollida també e en el manifest electoral aprovat. Això sí, dins del marc constitucional. "Hem d'utilitzar el diàleg amb qui pensa diferent", ha defensat. La seva, ha dit Batet, serà una campanya que fugirà de la "confrontació" i que buscarà "guarir" en comptes de ferir" perquè és en el "conflicte" on creu que l'independentisme i la dreta es mouen com peix a l'aigua.Quan Sánchez va prémer el botó electoral, ja va deixar clar en quin marc electoral es mourien els socialistes: assenyalar la dreta i els independentistes com els dos extrems que han fet caure el govern. Seguint aquest fil, Batet ha assegurat aquest dilluns davant del consell nacional del PSC que la seva intenció és governar i no fer una política de "bloqueig" com considera que pretenen fer els partits independentistes amb les seves llistes ni "estèril", com ha dit que ha estat el paper de Ciutadans al Parlament de Catalunya.Batet ha definit la campanya del 28-A com la "més binària" dels darrers anys. Al seu judici, només hi ha dues opcions: o un govern "progressista" amb Sánchez de president o la "involució" que representen el govern de dretes de PP, Ciutadans i Vox. "La democràcia, els drets i les llibertats no estan garantits", ha advertit. En aquest sentit, ha lamentat el cordó sanitari que el partit liderat per Albert Rivera ha demanat fer contra els socialistes i que, en canvi, no plantegi un cordó sanitari contra l'extrema dreta de la formació de Santiago Abascal.Si bé ha lamentat que des de la dreta s'aposti per derogar lleis com la de violència de gènere o la de l'avortament per tornar a la del 1985, la ministra ha lamentat que els independentistes hagin "obert el camí" a les tres dretes no aprovant la tramitació dels pressupostos. Ara, amb la confecció de les llistes, en les quals ERC i Junts per Catalunya han situat presos polítics i exiliats, Batet considera que el que fan és posar el focus en la "batalla interna" entre ells i no en les necessitats dels ciutadans. En aquest sentit, el cap de llista del PSC a les eleccions europees, Javi López, ha reivindicat que les candidatures dels socialistes són "efectives i no simbòliques".Parafrasejant Barack Obama, Batet ha dit que aquells que per guanyar eleccions busquen "dividir la gent", no seran capaços de governar perquè després no podran "unir" la ciutadania. És una advertència que ha adreçat tant als partits de dretes com als independentistes, als quals ha acusat d'haver renunciat a governar per a tots els catalans. Amb tot, el PSC ha aprovat un manifest electoral en què advoca per "superar el conflicte" a través de la política. "Ens cal obrir una nova etapa i centrar-nos en recuperar l'acord i el consens entorn d'un projecte comú", recull el document.

