El rànquing 'fDi Intelligence' del Financial Times ha premiat Catalunya i Barcelona per la capacitat de captar inversió i retenir talent, segons ha informat el Govern. La publicació ha reconegut l'estratègia de l'executiu català en la captació d'inversions estrangeres a escala internacional.El 2017, afirmen des del Govern, es van captar 70 projectes d'inversió estrangera que van suposar 241 milions d'euros d'inversió a la indústria, la innovació i la logística. Pel que fa a la capital catalana, destaca per tercer any consecutiu com la ciutat amb una de les millors estratègies de captació d'inversió estrangera, especialment en tecnologia. El 2018 companyies tecnològiques internacionals com Microsoft o Amazon han anunciat la creació de 1.500 llocs de treball a Barcelona.