El Govern dona deu dies a Cabify per aclarir si respecta la nova regulació de VTC

El conflicte entre el Govern i les operadores de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) continua obert. Aquest dilluns el departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat l'obertura d'un expedient informatiu a l'empresa Prestige & Limousine, del grup Cabify, després que aquesta hagi comunicat als usuaris que només hauran de precontractar el servei amb 15 minuts d'antelació la primera vegada que hi contactin. La conselleria dona a l'empresa deu dies hàbils per respondre.En la comunicació enviada als usuaris, l'empresa assegura que podran gaudir del servei "amb la mateixa immediatesa de sempre". Segons Territori i Sostenibilitat, però, el model de contracte de serveis de transport que Prestige & Limousine posa a disposició dels clients assumeix l'obligació de complir amb la nova normativa catalana, convalidada pel Parlament el 28 de febrer i que estableix en 15 minuts el temps d'antelació necessari per contractar el servei d'un conductor.L'objectiu de l'expedient informatiu, doncs, és aclarir si Cabify respecta la normativa. En els deu dies que el departament ha concedit de marge, l'empresa haurà d’aportar el detall dels serveis realitzats entre el 7 i el 10 de març, amb indicació de l’hora de contractació i de l’inici de la prestació del servei.Finalment Territori adverteix a la companyia que no atendre aquests requeriments es consideraria una obstrucció a la tasca d’inspecció que correspon al departament.

