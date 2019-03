La Junta Electoral exigeix a Torra retirar els llaços grocs d'edificis públics en 48 hores

La Junta Electoral Central (JEC) ha reclamar aquest dilluns al president de la Generalitat, Quim Torra, que retiri els llaços grocs dels edificis públics i també les estelades de cara a les campanyes que vindran en els propers mesos. "Són símbols partidistes utilitzats per formacions que concorren a les eleccions", sosté l'organisme.El llaç groc, indica la Junta, "s'ha utilitzat per recordar a dirigents o candidats pertanyents a formacions polítiques que es troben en situació de presó preventiva". Oriol Junqueras, per exemple, és candidat d'ERC a les eleccions espanyoles, i també ho són Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull per part de Junts per Catalunya.Pel que fa a l'estelada, l'argumentació és aquesta: "S'utilitza com a símbol de determinades formacions polítiques. Tots dos [juntament amb els llaços] són signes que poden ser legítimament utilitzats per aquestes formacions en la seva propaganda electoral però no pels poders públics ja que aquests han de mantenir una rigorosa neutralitat política".Aquesta exigència de la JEC apareix arran de la denúncia interposada per Ciutadans. En la sessió de control de la setmana passada, Carlos Carrizosa, portaveu parlamentari de la formació taronja, va indicar que demandaria al Govern si no retirava el llaç groc de Palau . El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, va respondre que no ho farien.La Junta Electoral ha desestimat les reclamacions presentades la setmana passada pel PP i per Ciutadans contra les rodes de premsa posteriors al consell de Ministres per part del govern de Pedro Sánchez. Les dues formacions de la dreta pretenien que l'organisme prohibís les rodes de premsa que incloguessin mesures "electoralistes", en referència als decrets de l’executiu espanyol en matèria social que està aprovant cada setmana.La Junta desestima aquestes pretensions perquè les denúncies no parlen de cap cas on s’hagi produït una conducta prohibida a la llei orgànica del Règim Electoral General (LOREG). Segons la JEC, les denúncies parlen de rodes de premsa anteriors a la convocatòria electoral, o bé a rodes de premsa que no fan cap al·lusió als èxits obtinguts pel govern, o sobre "futures rodes de premsa que pel seu caràcter merament hipotètic no resulta possible que la Junta pugui adoptar cap decisió al respecte".

