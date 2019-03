Enganxada entre Colau i Collboni pels pactes postelectorals a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'alcaldable de PSC, Jaume Collboni, se les han tingut a les xarxes arran d'una entrevista concedida pel socialista a El Periódico en què no tancava la porta a pactar amb PDECat, Ciutadans o PP en el marc d'un "govern de concentració".Collboni assegura que si guanya les eleccions municipals del 26 d'abril, proposarà formar un executiu local de concentració del qual només exclouria Vox i CUP, els quals fica al mateix sac titllant-los d'"extrems".Colau ha sortit al pas de les declaracions i ha recriminat al candidat del PSC que "s'ofereixi" per governar amb el PDECat, Ciutadans i el PP. "Aquesta deriva cap a la dreta és una mala notícia per Barcelona i per les polítiques progressistes", ha etzibat l'alcaldessa.Collboni no ha tardat a respondre i ha retret a Colau que "trenqués" el govern d'esquerres format per Barcelona en Comú i el PSC. "Vas posar la ciutat en mans de l'independentisme", assegura el socialista, alhora que reivindica la seva candidatura com "l'alternativa d'esquerres no independentista".L'alcaldable dels republicans, Ernest Maragall, tampoc s'ha quedat indiferent davant les declaracions de Collboni. "El que està fent amb aquestes declaracions és blanquejar el tripartit del 155", ha afirmat Maragall, afegint que amb aquestes condicions és "impossible que ERC arribi a qualsevol mena d'acord o pacte" amb els socialistes.Les de Colau no han estat les úniques crítiques que ha rebut Collboni arran de la seva voluntat d'excloure CUP i Vox d'un hipotètic govern de concentració.Els cupaires han retret a l'alcaldable del PSC que els fiqui al mateix sac que la ultradreta. "No distingir entre feixisme i antifeixisme és molt perillós perquè no és el mateix ser feixista que lluitar contra el feixisme", argumenten.

