Homs: «Ni apareixen factures ni encàrrecs formalitzats»

El coordinador de les defenses de JxCat, Francesc Homs, ha dit que cap dels extreballadors d'Unipost que han comparegut aquest dilluns tarda al Suprem serveixen per acreditar la malversació."Ni apareixen factures ni tan sols encàrrecs formalitzats", ha afirmat davant la premsa a les portes de l'alt tribunal. A més, ha afegit que "veu molt dèbil" el relat de l'acusació.Pel que fa al delicte de rebel·lió, a ulls del lletrat la compareixença dels comissaris dels Mossos d'Esquadra tampoc avalen el relat de la fiscalia . Així, la seva declaració posen de manifest que no es va produir la violència "amb la intensitat necessària i suficient" per poder considerar-ho com a tal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor