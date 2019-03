L'octogenari acusat d'abusar d'una nena a Bellvís li feia tocaments mentre la cangur «ho facilitava»

Els Mossos d'Esquadra han assegurat que l'octogenari acusat d'abusar d'una nena de sis anys a Bellvís (Pla d'Urgell) li feia tocaments mentre la cangur vigilava i "ho facilitava". Ho han declarat en el judici que s'ha fet aquest dilluns a l'Audiència de Lleida, per abusos sexuals continuats a una menor. Un dels agents ha qualificat l'escena de "molt desagradable", i un altre ha declarat que en els seus 25 anys de carrera, aquests fets han estat "una de les coses més fastigoses" que ha vist mai.Sobre el paper de l'acusada, els agents han dit que es veia "clarament" amb la seva actitud i la seva expressió facial, de tensió i de vigilància, que "era conscient que el que feia no era correcte". Els fets van tenir lloc com a mínim en tres ocasions a la terrassa del bar del casal de Bellvís, durant la primera setmana de març del 2015."L'acusat pujava a la nena a sobre seu, amb les cames obertes, de cara a ell, l'agafava de les natges, la pressionava contra els seus genitals i li donava petons a la boca", han declarat els dos agents que van presenciar els fets durant les vigilàncies. Les dues veïnes que van donar el crit d'alerta han descrit l'escena en el mateix sentit.La treballadora social que va tractar la nena ha declarat que la menor parlava de petons a la boca i d'abraçades, però que puntualitzava que es tractava d'unes abraçades "diferents" a les que es feia amb les seves amigues i que "no li agradaven".La Sala finalment només jutja la cangur, que ha declarat des de Rumania, per videoconferència, i amb l'ajuda d'una intèrpret. La fiscalia li demana sis anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual com a cooperadora necessària i vuit anys de llibertat vigilada. L'acusat, en canvi, de 87 anys, ha estat declarat "inimputable", després que els forenses dictaminessin que patia deteriorament cognitiu a causa de la seva edat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor