Per què s'ha suspès la sessió del judici durant quatre hores aquest matí?

Dos magistrats del tribunal que jutja l'1-O al Suprem, Luciano Varela i Ana Ferrer, formen part de la Junta Electoral Central (JEC) per a les eleccions general del 28 d'abril. Això ha obligat que el judici s'interrompi durant quatre hores per tal que puguin assistir a una reunió al Congrés dels Diputats, aquest dilluns a la una.La seva designació s'ha fet per sorteig i també formen part de la junta d'altres magistrats d'aquest tribunal, segons apunten fonts jurídiques. Ha estat el president, Manuel Marchena, qui ha dit la sessió es suspenia fins a les quatre de la tarda per "obligacions" de membres del tribunal.La llei de règim electoral (Loreg) determina que els membres de les juntes electorals són "inamovibles" i que perquè se celebri la reunió de la JEC es requereix la presència de set dels membres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor