Torra es compromet a crear una taula antiracista de partits i entitats després dels atacs a Canet i Castelldefels

No només em sembla una idea necessària, sinó que ens posem a treballar per reunir aquesta taula i posar fil a l'agulla. La immigració no ha de ser utilitzada en les pugnes electorals. Cal que trobem també aquí el màxim consens per a un país de progrés i d'igualtat d'oportunitats. https://t.co/7VPuTYuGiW — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 11 de març de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha compromès a "posar fil a l'agulla" per crear una taula de partits i entitats dedicada a la lluita antiracista. Torra ho ha anunciat a través del seu perfil de Twitter, responent una petició del diputat d'ERC Ruben Wagensberg.El compromís arriba després que el 5 de març un home entrés amb un matxet al centre de menors estrangers no acompanyats de Canet de Mar i que aquest dissabte un grup d'una vintena de persones ataqués el centre d'acollida de joves migrants de Castelldefels i intentés agredir els menors i els educadors.A la seva proposta, Wagensberg considera que l'òrgan hauria de servir per convertir la lluita antiracista en "prioritària" i deixar-la "al marge" de qualsevol disputa electoral. El diputat republicà també fa una crida a exigir la màxima responsabilitat en el "tractament mediàtic".Torra ha qualificat la proposta de Wagensberg de "necessària". "La immigració no ha de ser utilitzada en les pugnes electorals. Cal que trobem també aquí el màxim consens per a un país de progrés i d'igualtat d'oportunitats", ha assegurat.Amb l'anunci de Torra, el Govern respon la crida del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que aquest dilluns havia demanat a les institucions una reacció davant dels "atacs xenòfobs" registrats recentment a Catalunya.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsarà una xarxa de mentoria a Canet de Mar per afavorir la integració dels menors no acompanyats. La mesura, que ja estava prevista des de l'arribada dels nois al municipi, ha pres major rellevància a causa dels incidents que es van produir la setmana passada. L'objectiu és promoure una relació de suport i acompanyament entre els menors i els veïns canetencs.El pla, que s'ha donat a conèixer aquest mateix dilluns, ja compta amb una vintena de persones interessades. La idea seria imitar el model de les parelles lingüístiques, creant parelles on un adult ajudi a un menor en el seu procés d'integració.

