L’Americana Film Fest tanca edició amb un 30% més de públic

El festival ha comptat amb la presència de 8 convidats internacionals: David Zellner, Nathan Zellner, Robert G. Putka, Ashley Lenz, Andrew Lewis, T.J. Joshikazi, el català establert a Nova York Jordi Torrent i el nord-americà resident a Catalunya Ryan Petrilo han presentat els seus treballs i han compartit experiències amb el públic.El jurat jove de la secció NEXT de l'Americana Film Festival, format pels alumnes de La Casa del Cine, ha decidit apostar per l'òpera prima Never goin' back, de la directora Augustine Frizzell. El jurat ACCEC de la crítica, composat per Juan Pablo Beas, Marc Garriga i Antoni Peris-Grao, ha valorat les pel·lícules presentades a la secció TOPS i destaca, de manera unànime "l’elevat nivell" de dues obres dirigides per actors, Wildlife, de Paul Dano (debutant en direcció) i Blaze, d’Ethan Hawke. Tot i així, el premi a la millor pel·lícula ha estat per We the Animals, debut en la direcció de ficció de Jeremiah Zagar.El palmarès es completa amb el premi del públic per curt i llargmetratge. El millor curtmetratge ha estat Souls of Totality, de Richard Raymond, que amb el seu pla seqüència final rodat durant un eclipsi solar ha seduït al públic. El segon curt millor valorat ha estat ‘Caroline’, de Logan George i Celine Held, que va estar present entre d'altres a Cannes. La tercera posició ha estat per Parent Teacher de Jim Cummings i Dustin Hahn, un dels directors habituals de la secció.Finalment el premi del públic a millor llargmetratge de la sisena edició ha estat per Free Solo, de Jimmy Chin i Elizabeth Chai Vasarhelyi, guanyador de l’Oscar 2019 en la seva categoria. I pel què fa a la valoració de la programació per part del públic la majoria de pel·lícules superen el notable, amb més d'un 3,5 sobre 5, segons s’ha encarregat de recollir el festival.