El Síndic de Greuges exigeix una reacció institucional contra els «atacs xenòfobs» de Canet i Castelldefels

El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha manifestat el seu "rebuig absolut i condemna" davant l'atac contra el centre de Castelldefels que acull a infants migrants, i també davant la protesta veïnal contra els menors no acompanyats allotjats al centre de Canet de Mar. Durant la presentació de l'Informe del 2018 al Parlament, Ribó ha instat a les institucions catalanes a què "reaccionin" i plantin cara a aquests "atacs de caràcter xenòfob". Concretament, ha demanat que la cambra catalana faci un pronunciament en defensa dels drets dels infants migrants i contra les actituds intolerants i racistes.El síndic ha reclamat que s'adoptin totes les mesures necessàries per a protegir els col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió, fent una al·lusió especial als menors no acompanyats que viuen a Catalunya. A més, durant la presentació i debat de l'informe, també ha demanat a les administracions catalanes la priorització de la defensa de l'habitatge com a dret fonamental.Aquesta condemna de les agressions, contrasta amb les declaracions de l'alcaldessa socialista de Castelldefels, María Miranda, que ha evitat qualificar l'atac de racista i l'ha definit com una "baralla entre joves".La Federació d'Entitas d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA) també han condemnat els atacs "xenòfobs i racistes" que han patit els menors no acompanyats acollits a Castellsdefels i Canet. A través d'un comunicat emès aquest dilluns, la federació ha lamentat la "vulnerabilitat" amb que s'han trobat els joves i ha instat a les administracions a prevenir futures situacions similars.La Taula del Tercer Sector també ha mostrat la seva preocupació pels atacs. Així, ha condemnat els incidents produïts i a més, ha demanat als partits que evitin fer un ús electoralista de la immigració de cara a la campanya electoral.

