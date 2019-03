Ramon Masià exigeix garanties en el vot electrònic a la Cambra per evitar una «tupinada»

Totes les candidatures en joc a la Cambra de Comerç de Barcelona estan ja plenament en campanya. Aquest vespre, el primer que va llançar la seva proposta, l'advocat Ramon Masià, ha criticat la poca transparència del procés electoral a la Cambra. "El vot electrònic té una problemàtica greu", ha afirmat, recordant que es tracta d'un sistema nou i que ha de reunir totes les garanties. "Encara no sabem com serà la votació", ha dit, reclamant a la Generalitat que expliqui els mecanismes i n'asseguri la pulcritud. Ha reclamat també a la Cambra que aclareixi el funcionament del sistema electoral perquè no hi hagi una "tupinada".Masià ha presentat el seu llibre Anem per feina!, que coincideix amb el que és el seu lema de campanya i que detalla les línies generals del seu projecte, amb què pretén "refundar la Cambra". El candidat ha assegurat que els temps en què era important el cognom per ser president de la Cambra són una cosa del passat i el que pertoca ara és propugnar un pla de treball al servei d'una massa social de més de 400.000 possibles votants, entre grans empreses, pimes i autònoms. Ha fet una crida perquè la Cambra jugui la Champions League d'Europa, en una posició líder dins de la xarxa de cambres europees.Ha esmentat els aspectes principals del seu programa, com és convertir la Cambra en un estri de formació professional dual, que es presta als centred educatius i a les empreses; una gestió empresarial de la Cambra que en millori un finançament massa dependent del sector públic; un esforç en la internacionalització, apropant-se a les associacions internacionals d'emprsaris amb seu a Barcelona, i treballar perquè la Cambra sigui més coneguda.El candidat ha explicat que la seva candidatura és un exemple de "societat civil en equip", una mostra del que ha de ser una entitat que fins ara s'ha caracteritzat pel presidencialisme. S'ha felicitat de la concurrència de moltes candidatures i ha admès que encara es desconeix com funciona la Cambra perquè "l'entitat ha tingut durant molt de temps les esquenes cobertes i s'ha oblidat dels socis". Per donar a conèixer la Cambra, només hi ha una via: "Comunicar".L'acte s'ha fet a la seu del Reial Cercle Artístic, en un acte presentat pel periodista Albert Torras i en què han intervingut també l'economista Roger Medina, del think tank Col·lectiu de Catalans Lliures (CCL), l'enginyer Pau Vila, i Ramon Cobos, director de C'Mon, una plataforma que treballa per establir vincles amb els diversos col·lectius d'emprenedors estrangers residents a Catalunya.Masià és el candidat que va començar primer a preparar la seva campanya. Coneixedor a fons dels mecanismes interns de la Cambra, va ser l'estrategia de campanya de l'expresident Antoni Negre i de l'actual, Miquel Valls, que abandona ara el càrrec i amb qui està enfrontat. En aquestes eleccions, competeix amb tres candidatures més: l'oficialista del financer Carles Tusquets, la renovadora i catalanista de l'empresari Enric Crous i la que impulsen l'ANC i el Cercle Català de Negocis, que no ha presentat públicament un candidat a la presidència.

