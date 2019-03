La candidata del PP a les eleccions valencianes desafia Ximo Puig a tenir un debat cara a cara

La candidata del PP a la presidència del País Valencià, Isabel Bonig, ha reclamat un debat cara a cara a l'actual president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Aquesta petició arriba després que el president dels populars, Pablo Casado, fes la mateixa reclamació al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.Tot i que està previst que es realitzi un debat entre les cinc principals formacions, la presidenta del PP valencià ha justificat la seva proposta assegurant que "no hi haurà sorpasso de Compromís al PSPV, ni de Ciutadans al PP". A tot això, Ximo Puig ha respost la portaveu popular assegurant que no té "cap problema en debatre" amb ella o "amb qui correspongui".

