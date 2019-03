L'alcaldessa de Castelldefels evita qualificar de racista l'atac al centre de menors tutelats

L'alcaldessa de Castelldefels, María Miranda (PSC), ha demanat esperar les conclusions de la investigació dels Mossos d'Esquadra sobre l'atac d'una vintena d'encaputxats al centre de menors tutelats del municipi , del qual n'és titular la Generalitat. Miranda ha evitat qualificar de racista l'atac a Cal Ganxo i s'hi ha referit com a "baralla entre joves".Aquest dissabte, segons ha informat el departament de Treball, Afers Socials i Famílies una vintena de persones va intentar agredir diversos menors i educadors i va provocar destrosses a l'edifici. Després de l'atac el departament va comunicar que un jove va acabar ingressat a l'Hospital de Viladecans, sense especificar-ne els motius.El conseller Chakir el Homrani va avançar aquest diumenge que el Govern es presentarà com a acusació particular contra els agressors en defensa dels drets dels infants. I, a més, també denunciarà els fets a la Fiscalia de delictes d’odi.L'alcaldessa, en canvi, ha supeditat la presentació d'una denúncia per delicte d'odi a les conclusions de la investigació dels Mossos.Miranda ha fet una crida a no vincular immigració amb delinqüència i ha recordat que segons la junta de seguretat local, l'arribada a Castelldefels dels menors que acull el centre no ha comportat un augment dels delictes.La valoració que Miranda ha fet de l'atac a Cal Ganxo no concorda amb la feta pels seus socis al govern municipal, Movem Castelldefels El grup qualifica els fets d'"atac racista", a través d'un comunicat.El text parla d'acció "premeditada i coordinada" i assegura que els atacants proferits crits xenòfobs contra els joves tutelats. Tot i l'evident manca de coincidència entre el relat dels integrants del govern municipal, per ara Movem no s'ha pronunciat sobre les declaracions de l'alcaldessa socialista, en què ha evitat qualificar l'atac de racista.La líder de Movem, Candela López, ha demanat a la Generalitat una actuació coordinada per a l'acollida dels menors i considera que el trasllat dels joves al municipi es va fer "a esquenes" de l'Ajuntament. "El treball coordinat entre les diferents administracions és imprescindible per crear un clima de bona convivència i evitar situacions com les que s’han donat aquest cap de setmana a Castelldefels", argumenta.Aquest dilluns a les set de la tarda hi ha convocada una concentració de rebuig a l'atac a la plaça de l'Església.

