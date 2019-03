El Grup Barnils i Irídia reclamen mesures davant l'increment d'agressions a periodistes

El Grup de Periodistes Ramon Barnils i el centre per la defensa dels drets humans Irídia han impulsat aquest dilluns un manifest que busca construir un front comú en la professió per combatre l'increment d'agressions a periodistes. Les organitzacions reclamen mesures als responsables d'Interior del govern català i espanyol per un "lliure exercici" del periodisme, un fet que denuncien que s'està vulnerant de forma "constant".El Grup Barnils ha comptabilitzat en els dos últims anys 55 agressions a professionals, d'un total de més de 430 vulneracions de les llibertats d’expressió i del dret a la informació. "El balanç és esfereïdor. Davant d'això podem mobilitzar-nos, buscar suports i complicitats", ha dit aquest dilluns a la presentació de la iniciativa el president del Grup Barnils, Ferran Casas.La mobilització pren com a punt de partida la proximitat del judici al fotoperiodista Isidre Garcia, acusat d'atemptat i lesions greus a un policia durant la cobertura del desallotjament del Banc Expropiat de Gràcia. "Hem d'assumir certs riscos, però ara aquests riscos estan fora de mesura. Ara el problema és que et puguin criminalitzar i imputar per un delicte quan tu no has fet res", ha dit Garcia, a qui demanen quatre anys de presó i 70.000 euros d'indemnització. "No sóc l'únic", ha lamentat el fotògraf, en un acte on l'han acompanyat professionals com Carles Palacio o Jordi Borràs. La coordinadora d'Irídia, Laura Medina, ha assegurat que "s'ha traspassat una línia vermella" i ha qualificat el cas de Garcia "d'anomalia democràtica"."Alguna cosa no acaba de funcionar quan som aquí perquè es demana quatre anys de presó a l'Isidre Garcia. Es un símptoma que els nostre sistema democràtic no funciona", ha remarcat Ferran Casas. El president del Grup Barnils ha recordat casos com el de Jordi Borràs, agredit per un policia nacional, el cas d'una periodista de TVE a qui se li va impedir fer la seva feina durant la vaga general del 21-F o la detenció del fotògraf Carles Palacio quan cobria el tall a les vies de l'AVE de Girona durant l'aniversari de l'1-O.Palacio ha apuntat que no és una obligació anar identificat amb braçalet de premsa, tot i que els antiavalots alerten sempre de la necessitat d'anar identificat. "Al cap i a la fi acabes veient que o t'agredeixen o t'acaben detenint. És un atac directe a la llibertat de premsa i una impunitat total a fer el que volem", ha dit Palacio.El Mapa de la Censura de Mèdia.cat ha recollit en els anys 2017 i 2018 un total de 55 agressions, amenaces o intimidacions a periodistes, fotoperiodistes i mitjans de comunicació, que s'afegeixen als 62 casos de censura a expressions artístiques o acadèmiques. També a 30 casos de persecució a bloggers, comptes de xarxes socials o de periodisme ciutadà i a les 17 resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden obstaculizar la feina dels professionals de la informació. En total, sumen més de 430 vulneracions de les llibertats d’expressió i del dret a la informació. Casas ha assegurat que aquestes dades representen un increment respecte anys anteriors, en què el Grup Barnils també recollia aquestes vulneracions.Davant una situació que "afecta al conjunt de la professió", les organitzacions consideren indispensable que tots els professionals de la comunicació s'adhereixin al manifest amb l'objectiu de "pressionar" el Ministeri d'Interior i el Departament d'Interior. "Perquè posin remei a aquesta situació i assumeixin responsabilitats. Ho atribuïm a la brutalitat policial", ha afirmat Casas.Entitats com l'AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació), l'APPEC (Associació d'Editors i Digitals), SomAtents o la Intersindical-CSC ja s'han adherit al manifest, així com desenes de professionals del món de la comunicació i d'altres àmbits.

