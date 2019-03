Condemnat a set anys i onze mesos de presó el monitor de música de Mollet que fotografiava alumnes

La secció cinquena de l'Audiència de Barcelona ha condemnat el professor de música de Mollet a una pena de set anys i onze mesos de presó per un delicte de pornografia infantil i quatre de descobriment i revelació de secrets per haver fotografiat les cames l'entrecuix de quatre menors.Tres de les menors van ser fotografiades durant una activitat extraescolar de música al Col·legi Sant Gervasi de Mollet del Vallès, on l'autor dels fets feia de monitor de l'activitat. La quarta menor era una familiar seva que va ser fotografiada en una piscina inflable. La sentència s'ha dictat després de l'acord entre la fiscalia, la defensa i les acusacions, entre les que hi havia l'escola. Pascual ha reconegut els fets i ha acceptat la condemna. No haurà d'ingressar a la presó perquè cap dels delictes implica una pena de més de dos anys, però haurà de complir diverses mesures de control.