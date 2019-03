La Guàrdia Urbana vigilarà les escoles Roca de manera indefinida

Solució policial pel conflicte a les escoles que el grup Roca té a Barcelona. La Guàrdia Urbana custodiarà de manera indefinida els centres que el grup té a la ciutat. La mesura arriba després que el fins ara gerent del grup s'atrinxerés a l'escola ubicada a l'avinguda Meridiana per reivindicar-se com a propietari del grup, després que una sentència judicial l'hagi apartat de l'empresa. El jutge ha pres aquesta mesura cautelar després que Roca rebés denúncies per acomiadaments, amenaces i abús de poder.La vigilància de les escoles a càrrec de la Guàrdia Urbana ha estat acordada per l'Ajuntament, els actuals gestors dels centres -fills de Roca-, l'AMPA i el Consorci d'Educació de Barcelona, del qual pren part la Generalitat.Les parts es tornaran a reunir dimarts de la setmana que ve per establir les mesures oportunes de manera definitiva. Com a mínim fins aleshores la custòdia de la Guàrdia Urbana es mantindrà.El detonant de la tensió actual va ser l'entrada aquest diumenge per la força de Roca en les tres escoles que té a Barcelona, amb major resposta veïnal a l'escola de la Meridiana, acompanyat d'agents de seguretat privada i contra la voluntat dels seus fills, que gestionen els centres actualment.La Guàrdia Urbana va intercedir entre els veïns i la seguretat privada contractada per Roca per tal que aquests poguessin sortir sense problemes dels recintes escolars. Les manifestacions dels pares i veïns va recórrer les tres escoles per tal de protestar contra la gestió de l'exgerent.La direcció escolar dels centres va enviar diumenge un comunicat per avisar a les famílies sobre la complicada i greu situació a què havien arribat aquell mateix dia.ha tingut accés al text, que assenyala un conflicte que s'arrossega d'anys enrere. Denuncien "acomiadaments arbitraris, abús de poder, amenaces, contractacions per estètica o tracte vexatori", entre altres fets.

Avís Grup Escolar Roca by on Scribd

La primera instància judicial va decretar mesures cautelars contra Joan José Roca el passat 9 de gener per impedir que aquest interferís fins a la sentència ferma sobre la gestió de les escoles. La denuncia, interposada pels actuals gestors dels centres, no va impedir que Roca entrés per la força aquest diumenge, amb seguretat privada per impedir el pas a pares i fills.En els pròxims dies s'interposarà una denúncia contra Roca pels fets d'aquest diumenge i seguirà endavant la resolució del conflicte laboral que afecta gairebé 1.000 alumnes i tres centres escolars.

