Dos membres del CDR de la Cerdanya citats a declarar per resistència el 21-F planten el jutge

Rocías ha dit que ha optat per desobeir el requeriment judicial perquè considera que tot plegat respon a una "caça de bruixes" i nega que durant la jornada de vaga general del febrer passat es produïssin els fets que ara s'investiguen. "Es vesteix un relat que el que busca és fer por, fer mal i debilitar la mobilització", ha afirmat aquest integrant del CDR de Cerdanya a les portes dels jutjats de Puigcerdà, on s'hi ha concentrat juntament amb una vintena de persones. A més, ha afegit que abans que els Mossos d'Esquadra desallotgessin el tall de les carreteres que comuniquen la capital cerdana i la frontera van explicar als efectius policials que la seva voluntat era allargar-lo una hora més i, posteriorment, marxar a la concentració convocada al centre de la localitat.Mentre, l'advocada d'Alerta Solidària que els representa, Raquel Vilar, demana al titular del jutjat que els doni la possibilitat de poder citar alguns testimonis dels fets que s'investiguen. Per fer-ho possible cal que la tramitació, que s'està fent per la via d'urgència, passi a la fase de diligències prèvies. La lletrada ha coincidit amb els integrants del CDR de Cerdanya en què, al seu parer, la citació té com a objectiu "desmobilitzar o espantar la gent més activa" i ha defensat que aquestes persones l'únic que van fer és exercir els seus drets de protesta i de vaga.La incompareixença davant la seu judicial de Puigcerdà pot implicar tant l'emissió d'una segona citació com d'una ordre de detenció, ja que en els casos en què s'utilitza la via d'urgència, segons Vilar, la tramitació és més curta. Cal recordar que el jutjat d'instrucció 1 de la capital cerdana va arxivar provisionalment el febrer passat la causa oberta contra un altre integrant del CDR de Cerdanya i membre del secretariat nacional de l'ANC, Tomàs Sayes, acusat d'un delicte de manifestació il·legal per una caminada reivindicativa celebrada el 30 de març de 2018 entre Alp i Das.En aquest cas, Sayes va decidir no presentar-se al jutjats en dues ocasions i, per aquest motiu, va ser detingut a Vilanova i la Geltrú el 7 de febrer passat. Els mossos el van traslladar als jutjats de la capital del Garraf, on el magistrat li va comunicar la seva imputació i, posteriorment, el va deixar en llibertat.