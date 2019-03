Zidane torna al Reial Madrid

Zinedine Zidane tornarà a ser entrenador del Reial Madrid. El tècnic francès, que va guanyar per al club blanc les seves tres darreres Champions League, seurà un altre cop a la banqueta del Santiago Bernabeu, en substitució de Santiago Solari, segons donen per fet diversos mitjans. L'anunci del nomenament es podria fer aquest mateix dilluns.Zidane, la principal estrella, com a jugador, del Madrid «dels Galàctics» de Florentino Pérez, a començaments de segle, va ocupar per primer cop la banqueta blanca entre el 2016 i el 2018. Tres temporades amb una espectacular ratxa de triomfs europeus: va guanyar les tres Champions en què va participar en aquesta etapa. En la competició domèstica, però, Zidane només va aconseguir un títol de Lliga, sense poder capgirar l'hegemonia del Barça, que en va guanyar les altres dues.Just després del seu tercer títol a la màxima competició europea, Zidane va anunciar que deixava el club. La marxa del tècnic francès i de Cristiano Ronaldo -i una necessària renovació que no ha tirat endavant el club- ha sumit l'equip blanc en una profunda crisi: el seu successor, Julen Lopetegui, no va passar de la tardor com a tècnic, i el subtitut d'urgència, Solari, ha vist com l'equp era eliminat de totes les competicions al mes de març

