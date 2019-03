Detingut quan intentava passar per la duana 20 lingots d'or que havia comprat a Andorra

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 55 anys d'origen navarrès per haver intentat passar per la duana de la Farga de Moles (l'Alt Urgell) un total de 20 lingots d'or que havia comprat a Andorra.Els fets van passar dissabte a la tarda quan l'home circulava amb el seu vehicle pel carril reservat destinat a les persones que no porten res per declarar.Els agents el van aturar i l'home va admetre que portava un lingot d'un quilo amagat al filtre de partícules del cotxe, una consideració que la policia no es va creure. En el registre posterior se li va trobar la resta del material, amagat en quatre paquets. L'home va quedar en llibertat amb càrrecs.

