Tres policies espanyols més investigats per les càrregues de l’1-O a Barcelona

‼️Tres nous agents investigats per les càrregues policials de l'#1oct a l'Escola Estel.

▶️ 1 Inspector en Cap

▶️ 2 Sotsinspectors

¡Gràcies a l'acusació de @bcn_ajuntament i entitats com @centre_IRIDIA ja són 37 els agents de Policia Nacional investigats! 1/2 — Jaume Asens (@Jaumeasens) 11 de març de 2019

El jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona ha citat com a investigats un inspector en cap i dos sotsinspectors de la policia espanyola han estat citats com a investigats per les càrregues policials de l’1 d’octubre del 2017 a l’Escola Estel de Barcelona, durant la celebració del referèndum.Ho ha anunciat el tinent d’alcaldia de Barcelona Jaume Asens, ja que l’Ajuntament està personat a la causa com a acusació. Amb aquests tres nous agents, ja són 37 els policies espanyols investigats pel jutjat.Les citacions han arribat després que l’Audiència de Barcelona acceptés un recurs del consistori per reobrir la causa de l’Escola Estel, que s’havia arxivat. Segons xifres de l’Ajuntament, les càrregues policials al centre van tenir un balanç de 18 persones ferides.

