Els treballadors del metro decidiran el 21 de març si fan una nova vaga per la crisi de l'amiant

La possibilitat que els sindicats del metro convoquin una nova vaga a causa de la crisi de l'amiant va prenent forma. NacióDigital ja va avançar la voluntat ferma del comitè d'empresa de fer una nova aturada , després de la realitzada durant el Mobile World Congress, i ara ha pogut confirmar que els treballadors decidiran en assemblea el 21 de març si repeteixen a vaga.Serà una assemblea decisòria, en què els treballadors hauran de debatre la proposta que els hi traslladin els sindicats del comitè i votar si estan d'acord o no amb impulsar una nova mobilització. Les fonts sindicals consultades donen per fer que, en cas d'aprovar-se la proposta, no tardarien molt a convocar l'aturada però encara està per definir les característiques d'aquesta.Un cop superada la vaga del Mobile, el comitè dubtava entre concentrar els dies d'aturada en una mateixa setmana o fer un dia de vaga cada setmana. Hi havia consens, això sí, per fer més visible la mobilització de cara a la ciutadania. Concretament, els sindicats valoren la possibilitat de convocar grans concentracions o manifestacions al carrer.El comitè d'empresa defensa debatre la convocatòria d'una nova vaga perquè entenen que la resposta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a la crisi de l'amiant ha estat "insuficient". Les fonts sindicals consultades consideren que l'empresa responsable del metro no ha escoltat les seves reclamacions.Les principals són la retirada immediata de tots els elements de la xarxa de metro contaminats amb amiant, la reubicació dels treballadors afectats i que l'empresa reconegui que tots els empleats s'han exposat a l'amiant.L'empresa defensa que hdonat resposta a totes les demandes dels treballadors i acusa els sindicats de no voler escoltar els seus oferiments. Entre aquestes hi ha la possibilitat de reconèixer l'exposició a l'amiant dels empleats que reuneixin els requisits que determini un informe que elaborarà l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. També la revisió de totes les sèries de trens que els sindicats sol·licitin.TMB proposa, a banda, analitzar la situació dels treballadors afectats a través d'una comissió paritària de nova creació, que valorarà reubicar-los. A més, l'empresa es compromet a prendre mesures sobre la neteja centralitzada de la roba de treball en el termini d'un mes.

