Torra preveu tancar els relleus d'Artadi i Borràs al Govern la setmana vinent

El Govern s'ha reunit aquest dilluns de forma extraordinària a la Vall d'Aran. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha desgranat els acords als quals s'han arribat -molts d'ells vinculats amb aquesta zona geogràfica- i ha analitzat el context posterior a l'anunci de les llistes de Junts per Catalunya (JxCat) a l'Ajuntament de Barcelona i al Congrés dels Diputats , que obligaran Quim Torra a fer canvis al Govern. Segons Artadi, els relleus s'executaran a partir de la setmana vinent i es tractaran "multilateralment".Les previsions del gabinet català és que el de dimarts que ve sigui l'últim consell executiu de Laura Borràs, consellera de Cultura, i de la mateixa titular de Presidència. "Com a molt tard, Borràs es pot mantenir al càrrec fins el 24 de març, que és diumenge. El seu darrer dia de Govern pot ser el 19 de març. Per tant, hi serà la setmana vinent i es pot fer el canvi fins al 24 de març", ha apuntat Artadi. La idea és "fer-ho alhora", conjuntament. Seran substituïdes totes dues per dones, segons ha confirmat Artadi. Els relleus es volen tractar amb Jordi Turull i Lluís Puig.Turull va ser conseller de la Presidència en l'anterior legislatura i ha mogut peces des de Soto del Real per situar Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, com a substituta d'Artadi. Puig, titular de Cultura i ara a l'exili, també tindrà veu i vot sobre el relleu de Borràs, que va ser un dels fitxatges estrella de la candidatura de JxCat a les eleccions del 21-D i que va assumir la conselleria quan el govern de Mariano Rajoy va vetar Puig.Torra ha estat "informat en tot moment" de les negociacions que han desembocat en la sortida d'Artadi i Borràs en direcció a les llistes electorals, i ara es posarà a parlar seriosament sobre el perfil dels relleus. "Es tracta de fer una transició amb calma. Entre el 19 i el 24 de març segur que hi ha el relleu de Borràs i, en el meu cas, no tinc calendari. Es produirà junt si ho vol Torra, és la manera més eficaç", ha dit.

