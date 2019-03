ERC afronta el 28-A com un «plebiscit» entre repressió i democràcia

Per a ERC, les eleccions del 28 d'abril són un "plebiscit" entre repressió i democràcia. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha explicat que els comicis, convocats de forma precipitada per la "covardia" dels socialistes a l'hora d'afrontar el diàleg amb Catalunya, són una oportunitat més denunciar "el retrocés democràtic i la repressió que exerceix l'estat espanyol". És per aquest motiu, ha argumentat, que el seu candidat serà Oriol Junqueras. Amb tot, no ha aclarit si agafarà l'escó del Congrés i, per tant, deixarà el del Parlament. Sí que ha dit que la decisió serà explicada més endavant.Vilalta ha lamentat que el PSOE es presenti com a "salvador" davant de l'extrema dreta quan en realitat ha estat "còmplice del tripartit de dretes" i l'ha "inflat" avalant decisions com l'aplicació del 155. Precisament per això, ha insistit, s'hi presenta Junqueras. "Ens voldrien silenciar i no volem que la democràcia quedi silenciada", ha assegurat tot afegint que el 28-A l'independentisme "s'hi juga molt". En aquest sentit, ERC ha valorat positivament que Carles Puigdemont sigui el candidat de Junts per Catalunya a les eleccions europees.Els republicans estan en plena confecció de les llistes, que aprovaran dijous en el consell nacional. En aquest sentit, Vilalta ha explicat que segueixen en converses amb Nova , el nou partit impulsat per Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet. "Volem seguir sent la porta d'entrada de nous independentistes", ha assegurat. El projecte d'ERC, ha afegit, és "sumar suports i complicitats" per la "República catalana".En aquest sentit, Vilalta ha assegurat que volen "parlar amb tothom", però ha reconegut que és difícil fer-ho amb el candidat dels comuns, Jaume Asens , que precisament ha estat un dirigent amb una interlocució fluïda tant amb els presos com els exiliats. "De vegades hi ha moltes complicitats personals, però després es fa molt difícil anar més enllà per l'espai on està emmarcat", ha conclòs.

