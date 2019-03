Fibracat organitza una taula rodona en el marc del 8-M

PONENTS



Karma Peiró: és codirectora del Diploma d’Especialització Universitària en Periodisme de Dades de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/URL. Forma part del Consell Assessor de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, de la Iniciativa Barcelona Open Data i del Consell per a la Governança de la Informació i els Arxius. Farà de moderadora.



Montse Guardia: enginyera Superior en Telecomunicacions i Màster en Administració d’Empreses, compta amb més de 20 anys d’experiència en direcció d’àrees de tecnologies de la informació i operacions. A més, porta set anys construint ponts entre Start- Ups i Multinacionals, treballant amb equips d’alta experiència en tecnologies d’última generació.



Xantal Llavina: llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull i Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Ha exercit com a directora i presentadora de programes de ràdio i televisió. Actualment dirigeix i presenta Revolució 4.0, de Catalunya Ràdio, a més de col·laborar amb altres mitjans. Premi Dona TIC Divulgadora 2018 per la Generalitat de Catalunya.



Núria Salán: doctora en Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’actual presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), la filial tècnica de l’Institut d’Estudis Catalans.



Meritxell Bautista: llicenciada en Dret i Diplomada en Turisme, és cofundadora i Chief Sales Marketing Officer (CMO) de Fibracat, la primera operadora de telecomunicacions amb capital 100% català. Amb una carrera de vertigen al sector comercial, ha passat per influents empreses adquirint una experiència que la converteix en un referent.



Joana Barbany: és la directora general de Societat Digital de la Generalitat. Llicenciada en Periodisme per la UPF i diplomada en Empresarials per la UVIC. Màster en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals (IDEC), Postgrau en Gestió del Coneixement per la UOC, la seva carrera professional s’ha centrat en la comunicació digital i la consultoria estratègica i d’organitzacions. Farà la clausura.

Fibracat , el primer operador global de telecomunicacions amb capital 100 % català, coorganitza, juntament amb la Societat Catalana de Tecnologia , la taula rodona “Qui liderarà la revolució tecnològica del segle XXI?”. L’acte tindrà lloc el proper dimarts 12 de març (18 h), només quatre dies després del 8 de març i s’emmarca en el Dia Internacional de les Dones."I és que la revolució tecnològica del segle XXI exigeix combinació de talents i, especialment les dones hi tenen un paper crucial. Tothom hi ha de ser present, i tots els punts de vista aporten riquesa", explica l'empresa.És per això que aquesta taula rodona vol analitzar i destacar la contribució del talent femení al desenvolupament de les tecnologies TECH/TIC a Catalunya. Ho farà amb la participació de diverses personalitats referents en diversos sectors tecnològics de Catalunya que donaran el seu punt de vista.Hi seran Montse Guàrdia, directora general d’Alastria; Xantal Llavina, directora i presentadora del programa Revolució 4.0; Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia i professora de la UPC; i Meritxell Bautista, cofundadora i Chief Marketing Officer (CMO) de Fibracat. Moderarà l’acte la periodista Karma Peiró, especialitzada en Internet i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el periodisme de dades; i la clausura anirà a càrrec de Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat.L’acte es desenvoluparà a partir de les 6 de la tarda, a la Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), al carrer del Carme, 47 de Barcelona. L’entrada és lliure i gratuïta, però cal tenir present que l’aforament és limitat. Totes les persones interessades en assistir a la taula rodona com a públic es poden preinscriure enviant un correu electrònic a [email protected] o a [email protected] fibracat.cat.Fibracat impulsa aquest acte en el qual es reflexionarà del paper crucial que juga i jugarà la dona en la revolució tecnològica. En finalitzar la taula rodona, tots els assistents seran obsequiats amb una copa de cava.

