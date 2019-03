Qui és el magistrat que sempre riu durant les declaracions al Suprem?

El judici de l'1-O ja ha superat el centenar d'hores. Les sessions al Tribunal Suprem són, en molts casos, maratonianes i el ritme de testimonis és simplement brutal. Malgrat el clima de tensió que es respira a la sala segona de l'alt tribunal espanyol, dirigida amb mà de ferro per Manuel Marchena, hi ha un magistrat que no sembla patir en excés amb aquest ambient rígid i extremadament formal. Ell és Antonio del Moral García i és, sens dubte, el membre del tribunal més rialler.

Somriu constantment durant les declaracions, sense motiu aparent -o almenys, no visible en pantalla-. Apareix cada dia en repetides ocasions per televisió amb un somriure d'orella a orella dibuixat a la cara. La seva imatge contrasta amb el posat seriós i impassible de la resta de jutges que ocupen la taula. Qui és Antonio del Moral? Com ha arribat fins al tribunal que jutja els líders independentistes? Per definir-lo de manera clara i directa: és un fervorós seguidor de l'Opus Dei.Neix el 1959 i des del 2012 és magistrat del Tribunal Suprem. Abans, però, havia exercit com a fiscal al Gabinet Tècnic de la Fiscalia General de l'Estat i al Tribunal Suprem. Destaca la seva vinculació amb l'Opus Dei, una de les faccions més conservadores de l'Església, i participa usualment en alguns dels seus actes. Va ser el magistrat instructor al Suprem de la causa contra l'exalcaldessa de Jerez i diputada del PP María José García-Pelayo -una peça separada del cas Gürtel- sobre qui va aconseguir l'arxiu de la causa.Ha estat també un dels magistrats del judici contra l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, condemnat a cinc anys i deu mesos de presó . Malgrat que actualment compleix condemna en un centre penitenciari, el gendre del rei Felip VI va aconseguir una notable rebaixa de la pena.

