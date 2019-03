Bon dilluns,després d’un cap de setmana de llistes electorals pet part del Pdecat i Esquerra i que la Cup no es presenta “perquè no es donen les circumstàncies...”. Si ara no es donen, quan serà? Cada dia ens ho estan posant més difícil per votar el 28A. Demano ajut!! Què fem? — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 11 de març de 2019

La CUP no concorrerà a les eleccions espanyoles del proper 28 d'abril. Hagués estat un fet inèdit, però la militància ho va tombar aquest diumenge per àmplia majoria. La decisió dels cupaires ha generat reaccions de tot tipus. Una d'elles ha estat la de Núria de Gispert. L'expresidenta del Parlament, a través d'una publicació a Twitter, ha lamentat que "cada dia ens ho estan posant més difícil per votar el 28-A".De Gispert pregunta que, si ara "no es donen" les circumstàncies per presentar-sem "quan serà?". "Demano ajut!!! Què fem?", conclou la piulada.

