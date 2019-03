La Junta Electoral, actor polític

El govern de Pedro Sánchez podrà seguir fent -i no és novetat- les rodes de premsa/míting de cada divendres al Palau de la Moncloa per carregar contra l'oposició i els partits independentistes i vantar-se de tots els projectes socials que aplicaria si tingués (ai!) una àmplia majoria al Congrés. Però a Catalunya els edificis públics hauran de ser asèptics, talment com si ens governessin tecnòcrates. El president de la Generalitat, Quim Torra, haurà de fer retirar els llaços grocs i les estelades de tots els edificis públics entre avui i demà . És una petició que ha atès la Junta Electoral Central, l'ens format per jutges del Suprem i juristes proposats pels partits que controla els processos electorals a Espanya. Els han considerat partidistes i estem ja en període electoral.Altres cops ja ha estat protagonista, però en aquesta ocasió encara ho serà més. Tindrà molt a dir, per exemple, sobre les condicions en què poden recollir l'acta els presos polítics que siguin escollits, o si Carles Puigdemont, malgrat que ni estigui residint on està censat ni hagi anat a l'ambaixada a registrar-se al cens d'espanyols residents a l'estranger, pot ser en una llista a les europees. Els seus integrants saben que els miraran amb lupa, però seran, ho vulguin o no, protagonistes de l'extrema judicialització de la política que implica la negativa al diàleg. Avui segueix el judici al Suprem , que ahir es va interrompre perquè alguns dels magistrats del tribunal havien d'anar a la Junta Electoral, precisament.Més enllà d'això, Quim Torra té un problema damunt la taula, perquè no li serà fàcil que els funcionaris de la Generalitat acatin amb facilitat l'ordre de la Junta Electoral. Els llaços grocs i els cartells reivindicatius són també una forma de defensar la missió dels seus llocs de feina i de donar sentit al que fan, que és intentar que el país s'autogoverni. Més encara, quan l'amenaça d'un 155 profund i llarg en el temps és ben vigent.



La batalla del PDECat. Ahir va ser un dia de ressaca del cop d'autoritat de Carles Puigdemont al PDECat, que ha acceptat posar-se a les seves ordres i actuar d'acord als seus desitjos en considerar que el president a l'exili és la seva única possibilitat, ara per ara, de reeixir electoralment. Va ser un procés traumàtic, amb acords incomplerts, amenaces d'estripar el carnet i una solució que, en això hi ha poca discussió, els permet ser més competitius a les urnes en la seva pugna amb ERC. Oriol March n'ha escrit, després de parlar amb molts dels implicats, aquesta crònica que us aconsello llegir. Avui, Elsa Artadi i Laura Masvidal, esposa de Quim Forn, presenten la llista a Barcelona. És de preveure que donin pistes de quina serà la proposta de Junts per Catalunya per a la capital, més enllà de demanar a Ernest Maragall presentar-s'hi junts. Sobre el que ha passat al PDECat podeu llegir també l'opinió de Jordi Cabré.





Vist i llegit



Ho sabíeu que Albert Pla ha aconseguit viure de Carmen Maura? Explica que cada dia li fa un ingrés per ser coherent amb les seves declaracions sobre els catalans. És el que explica l'artista en una xocant entrevista a El Mundo, que demostra la seva capacitat de relativitzar-ho tot i enfotre-se'n de tot, que també toca. Les preguntes i les insinuacions d'Ana del Barrio tampoc tenen pèrdua. La podeu llegir aquí.

Ferran Casas i Manresa

Josep Antoni Duran i Lleida va presentar ahir les seves memòries polítiques a Madrid . Són amenes de llegir. Editades pel grup Planeta (que el va protegir tant o més que el grup Godó quan feia política), estan plenes de reflexions i també d'anècdotes. Des de les bones relacions amb els successius directors de La Vanguardia per fer política plegats fins a algunes factures: recorda, per exemple, com li va penjar el telèfon a Artur Mas quan era a la Moncloa pactant l'Estatut amb Zapatero. "Perdona, Artur, però la teva actitud no és admissible", li va dir, en un dels rampells que ha patit tothom qui l'hagi tractat. El llibre es recrea molt en les seves males relacions amb l'independentisme. A Madrid va elogiar Carles Campuzano i Jordi Xuclà un cop han estat arraconats al PDECat., potser també perquè aquests tenien ordres de marcar-lo de prop.Tal dia com avui de l'any 1986 se celebrava a Espanya el. La votació arribava enmig d'una forta polèmica perquè hi havia entrat el 1982, i el PSOE havia promès que en sortiria d'immediat amb el seu famós "OTAN, d'entrada no". Al referèndum, i quan Felipe González ja era president, va defensar, però, que hi seguís, amb la condició de no formar part de l'estructura militar ni acceptar armes nuclears en territori espanyol. El "sí" es va imposar amb un 52% dels votants, mentre que gairebé el 40% va dir "no". El "no" a l'OTAN va guanyar a Catalunya, Euskadi, Navarra i la província de Las Palmas. Recordeu en aquesta informació de TVE aquella campanya . El referèndum va tenir un resultat desigual i molt ajustat, però als constitucionalistes no els va semblar malament que el tema es resolgués votant.El 12 de març de 1950 va nàixer a Barakaldo, a Biscaia, l'entrenador de futbol, una de les figures més controvertides del futbol espanyol. Va ser jugador -tenia una esquerra elegant- a l'Athletic Club de Bilbao però una lesió el va apartar de ben jove. Com a entrenador va tenir un debut fulgurant, i a l'equip biscaí va guanyar dues lligues i una copa del rei. Va passar a l'Espanyol, on es va plantar a la final de la copa de la UEFA contra el Bayer Leverkusen, que els barcelonins van perdre als penals. Va ser seleccionador espanyol entre 1992 i 1998 sense aconseguir cap èxit, i sempre va estar envoltat de polèmiques pel seu caràcter agre. Ha passat per una vintena d'equips i seleccions al llarg de la seva carrera. Els seus equips s'han caracteritzat més per ser resolutius que pel bon joc. Lluís Canut el va entrevistar per TV3 al programa Quan s'apaguen els llums. Ho podeu recuperar aquí , perquè és tot un personatge.

