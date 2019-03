Campuzano denuncia «xantatge emocional» al PDECat i lamenta que no s'hagin fet primàries

Carles Campuzano, fins ara portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats i apartat de les llistes al Congrés, ha criticat en declaracions a la cadena SER Catalunya, la manca de debat intern al partit i l'existència de "xantatge emocional" després que Carles Puigdemont hagi imposat unes llistes amb fidels seus en el consell nacional celebrat ahir. Campuzano ha lamentat que no s'hagin celebrat primàries per elegir els caps de llista a les eleccions del 28 d'abril.Campuzano ha defensat la seva actuació al Congrés, on ha assegurat haver practicat "un sobiranisme exigent, ambiciós, però amb vocació de ser útil i eficaç, per una solució política acordada sobre el conflicte". El dirigent s'ha mostrat clarament contrari a una estratègia de "no a tot i al bloqueig". En aquest sentit, Campuzano ha defensat la decisió d'haver donat suport a la moció de censura presentada per Pedro Sánchez i s'ha mostrat favorable a haver donat tràmit als pressupostos de l'Estat. Segons ell, "hagués estat més intel·ligent facilitar l'inici de la tramitació per donar temps al diàleg que havien iniciat la Generalitat i el govern".El diputat ha reclamat que després del cicle electoral del 28 d'abril i les eleccions municipals i europees del maig, el PDECat "ha de poder tenir alguns debats -ara segurament no toca-, parar-se una estona i abordar els debats que faci falta sense pressions ni xantatges emocionals".

