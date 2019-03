Els comuns alerten del «bloqueig» que JxCat vol exportar al Congrés

"No s'entendria i seria difícil que una decisió personal vagi en contra dels acords assemblearis"

Aconseguir la llibertat dels presos, el referèndum i atendre les necessitats socials dels ciutadans. Amb aquests tres objectius assegura Catalunya en Comú que concorrerà a les eleccions del 28 d'abril reeditant la coalició d'En Comú Podem. El portaveu del partit, Joan Mena, ha alertat, però, que candidatures com la de Junts per Catalunya té la "temptació d'utilitzar" els comicis per "bloquejar" en comptes de dialogar per avançar en la resolució del conflicte nacional i social."La llista de Puigdemont ha renunciat a fer polítiques d'Estat", ha denunciat Mena, que ha reivindicat la necessitat d'anar al Congrés dels Diputats "a fer política" que sigui útil per a les necessitats de Catalunya. Sobre el fet que tant JxCat com ERC hagin incorporat a les seves llistes presos polítics i exiliats, Mena ha afirmat que defensaran que qualsevol d'ells tinguin "els seus drets democràtics garantits" sempre i quan "vagin a fer política i no pas a bloquejar les institucions".El portaveu de Catalunya en Comú també ha afirmat que, com va fer Xavier Domènech a les eleccions espanyoles del 2015 i del 2016, els comuns tornaran a defensar un referèndum de caràcter binari sobre la independència de Catalunya reconegut i amb validesa internacional que se celebri "el més aviat possible". En aquest sentit, Mena ha reivindicat que els agradaria que els socialistes catalans tornessin a defensar la consulta legal i acordada com anys enrere.Després que aquest cap de setmana Comunistes, partit liderat per Joan Josep Nuet integrat a EUiA, hagi votat a favor de concórrer amb ERC a les eleccions, Mena ha assegurat que l'assemblea d'EUiA va aprovar que "el seu espai electoral i de treball" és Catalunya en Comú. "No s'entendria i seria difícil que una decisió personal vagi en contra dels acords assemblearis", ha etzibat.

