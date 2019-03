Troben un assentament prehistòric del 5000 o el 4000 a.C. al centre de Sabadell

Les obres que es duen a terme en un terreny poden generar moltes sorpreses, i en moltes ocasions això implica aturar els treballs. És el que passa quan al subsòl s'hi localitzen vestigis de civilitzacions antigues, un fet molt habitual quan es treballa en emplaçaments on fa segles que s'hi construeix.En aquest cas, la troballa s'ha fet en l'obra d'una antiga casa anglesa al centre de Sabadell, concretament al carrer de la Salut. Les obres que s'hi estan fent han consistit en derruir l'edifici existent per edificar-hi una construcció nova.En aquest procés, es va trobar inicialment una instal·lació artesanal preindustrial que es remunta als segles XVIII i XIX. No obstant, l'equip que hi treballava es va endur una sorpresa quan es va localitzar, a més, un assentament prehistòric amb sitges neolítiques, que es remunta al 5000 o el 4000 a.C., tal i com ha deixat manifest l'equip a les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor