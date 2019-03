Artadi assegura que JxCat no farà «política de bloqueig» a Madrid

L'encara consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat que JxCat no farà "política de bloqueig" a Madrid perquè el que cal és "intentar desbloquejar" la situació. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dilluns al matí, la també portaveu del Govern ha dit que els partits independentistes han de ser molt exigents al Congrés amb les formacions que tinguin capacitat de formar executiu després de les eleccions espanyoles del 28-A. D'altra banda, i com a número dos de la llista de JxCat -que lidera Quim Forn- als comicis de Barcelona del 26-M, Artadi ha dit que reprendrà les converses amb l'exconseller Ferran Mascarell perquè se sumi a la candidatura.Artadi ha deixat clar que la política espanyola pateix una "gran inestabilitat" i que la propera legislatura a les Corts ha de passar per intentar donar una "solució política" al conflicte entre Catalunya i l'Estat, a més d'exigir que es respecti el dret a l'autodeterminació i la fi de la "repressió". "No entendríem anar a Madrid només a pactar temes sectorials", ha apuntat la consellera, l'endemà del pacte entre PDECat i JxCat perquè el president de la Crida, Jordi Sànchez, sigui el cap de llista al 28-A per Barcelona, amb la consellera Laura Borràs de número dos.Pel que fa a les municipals, Artadi ha insistit que li agradaria "molt" que Mascarell s'afegís a la llista de JxCat. El delegat del Govern a Madrid va anunciar fa mesos la voluntat de presentar-se als comicis amb una candidatura independent. Fonts properes a Mascarell, però, indiquen que podria sumar-se a la llista de Forn, Artadi i Neus Munté, com a número quatre. "Seria un gran valor si poguéssim generar una candidatura de confluència", ha conclòs Artadi.D'altra banda, i sobre les eleccions europees, Artadi ha reconegut que la decisió de Carles Puigdemont de liderar la candidatura ha sorprès molta gent de l'espai. Sigui com sigui, la consellera creu que l'expresident del Govern estaria disposat a renunciar a aquesta decisió si fos per formar una llista unitària amb ERC, i ser el número dos del seu cap de llista, Oriol Junqueras.Encara sobre les europees, Artadi ha confirmat la notícia avançada per l'ACN pel que fa al malestar a les files del PNB, que van conèixer per la premsa la voluntat de Puigdemont per encapçalar la candidatura de JxCat. Els nacionalistes bascos tenen un preacord amb el PDeCAT per concórrer plegats als comicis a l'Eurocambra. "És possible que no sabessin res, no s'ha treballat amb el PNB perquè primer hem abordat el nostre projecte polític", ha argumentat Artadi.

