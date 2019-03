Aquest és l'únic hotel 100% ecològic i vegà de l'Estat i està a Catalunya

Recepció de Casa Albets Foto: Gemma Aleman

Restaurant de Casa Albets Foto: Gemma Aleman

Una d eles habitacions de Casa Albets Foto: Gemma Aleman

L'únic hotel ecològic i vegà de Catalunya i l'Estat s'ubica a Lladurs, al Solsonès. Es tracta d'una masia del segle XI, Casa Albets, que ha passat de ser una finca "abandonada" a aparador de la dieta veggie. Any i mig després de la seva posada en marxa, l'hotel ha passat de tenir clients exclusivament vegans a persones que no ho són però que volen saber més sobre aquesta filosofia. I tot en un entorn ecològic i sostenible. Utilitzen energies renovables, depuren l'aigua, el mobiliari ha estat construït amb fusta de la mateixa finca i, fins i tot, utilitzen llençols ecològics.Megan Albets i Joel Llurda, propietaris del negoci, són vegans. "El tema ecològic ens preocupava i volíem anar més enllà dels petits gestos", explica ella. Per aquesta raó van optar per engegar "un projecte de vida" i reconvertir l'antiga masia familiar, que data del segle XI, i que feia molts anys que era buida, en l'únic hotel ecològic i vegà de Catalunya i l'Estat.En un context en el qual, segons la parella, "costa" trobar restaurants vegans de "qualitat", Casa Albets busca oferir-la i demostrar que la dieta vegana "no té per què ser avorrida i pot ser creativa i gustosa", explica Llurda. Així, en la vessant gastronòmica, han comptat amb l'assessorament del reconegut xef en cuina vegana Toni Rodríguez i tots els plats que ofereixen són receptes d'ell. A més, aposten pel producte ecològic i de proximitat, adquirits a productors locals, pel que a la carta "és impossible trobar res que no sigui de temporada", afegeix ella.Durant els primers mesos, pràcticament tots els clients de Casa Albets eren vegetarians i vegans. Ara, explica la propietària, s'ha girat la balança i gairebé el 80% no ho són. "Venen perquè veuen el projecte atractiu i els hi ha despertat la curiositat", assegura. Sobre sí això suposa que després de la seva estada optin per canviar la dieta, diuen que ho "desconeixen". Això sí, reconeix Llurda, s'han trobat amb molts casos de "parelles que venen arrossegats per l'altre i es pensen que passaran gana i queden sorpresos".La reforma de la masia també va ser 'eco' i sostenible. "Els materials i gran part del mobiliari està fet amb fusta de roure de la mateixa finca", explica Llurda, que assegura que "hem cuidat molt els detalls, posant per exemple coixins, llençols o coixins ecològics que donen més qualitat al projecte".L'energia amb la qual s'abasteixen és també renovable. Utilitzen una caldera de biomassa amb estella local per escalfar l'hotel i l'aigua. També, pel que fa a la depuració de l'aigua i davant la inexistència de clavegueram, han construït una bassa natural que fa aquestes funcions abans que "es filtrin al sol".I en ment encara els hi queden diversos projectes que van des de recuperar una bassa més gran que els permeti acumular l'aigua i poder-la reutilitzar per regar a disposar de la seva pròpia plantació. "Hem començat amb el que hem pogut però la idea és aconseguir tancar el cercle al màxim", assegura el propietari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor