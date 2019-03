Rivera s'ennuega amb les primàries

Les primàries estan suposant un autèntic maldecap per la direcció de Ciutadans i, sobretot, pel seu líder, Albert Rivera. Per primer cop, la seva autoritat s'ha vist contestada internament -a Castella-Lleó- i ha conegut la derrota -a les Illes-, un fet espectacular en un partit com el taronja, amb un control ferri per part de l'aparell.La trencadissa s'ha produït en el procés de primàries per elegir candidat a la presidència de Castella-Lleó. El fitxatge de la fins ara dirigent del PP Silvia Clemente -una política controvertida que arrossega diversos escàndols - va generar el rebuig d'un ampli sector de la militància, que preferia el diputat per Valladolid Salvador Igea. Malgrat el suport expressat per la cúpula i Rivera a Clemente, a través del secretari general José Manuel Villegas, Igea va plantar cara i va forçar primàries. El resultat va ser molt just en favor de Clemente, que es va imposar per només 35 vots. El problema va venir quan van aparèixer en el recompte final més vots -un total de 81- que votants.Igea va parlar d'"irregularitats" i va apel·lar a la comissió de valors i garanties del partit, que va decidir paralitzar de moment la proclamació de Clemente i esbrinar què ha passat. Entre la militància castellana, ja molt reticent davant la irrupció de Silvia Clemente, considerada una "paracaigudista", creix la remor de protesta. De moment, tothom està a l'espera del que decideixi la comissió de valors i garanties. Però per si de cas, Igea ja ha fet constar que si la situació no s'aclareix aquest dimarts, recorrerà als tribunals.El conflicte pot desembocar en una crisi greu a Ciutadans que esquitxa de ple Albert Rivera. Primer, perquè Silvia Clemente va ser un fitxatge de Rivera, qui va donar per fet que ningú gosaria enfrontar-se-li. I en segon lloc, Igea és un dirigent popular entre les bases castellanes i no està sol dins del partit. Els també diputats Luis Garicano -cap de llista a les eleccions europees- i Toni Roldán li fan costat.L'altra sorpresa va saltar a les Illes Balears, on, contra tots els pronòstics, el filòleg Xavier Pericay, home de confiança de Rivera, ha estat derrotat per Marc Pérez-Ribas per ser candidat a la presidència en les eleccions del 26 de maig. Pérez va obtenir 155 vots -una xifra que pot alimentar alguna ironia- enfront els 136 del filòleg. La notícia no ha estat tant la victòria de Pérez-Ribas, un empresari de Sóller fins ara poc conegut públicament, sinó la derrota de Pericay, que ha estat una figura molt important a Ciutadans. Pericay forma part dels històrics fundadors del partit taronja, era un dels intel·lectuals contraris a la imersió lingüística, un dels assidus dels sopars del restaurant Taxidermista on es va coure la formació unionista. I era, per damunt de tot, un home de la total confiança de Rivera.

