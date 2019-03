Un català, entre les víctimes de l'accident d'avió a Etiòpia

El granollerí Jordi Dalmau Sayol és una de les 157 víctimes de l’accident d’avió d'aquest diumenge a Etiòpia. Segons avança El 9 Nou , viatjava en el Boeing 737 d'Ethiopian Airlines que feia el trajecte entre Adis Abeba i Nairobi per motius professionals.Segons l'agència Reuters, a la nau, un Boeing 737, hi viatjaven 149 viatgers i vuit membres de la tripulació. Tots ells van morir, segons la televisió estatal etíop. Els passatgers procedien de 33 països diferents. A més d'Espanya, entre les víctimes hi ha ciutadans de Kènia (32), Canadà (18), Etiopia (8), Xina (8), els Estats Units (8) i Itàlia (8), entre d'altres.Es tracta del segon sinistre del model Boeing 737 MAX en menys de cinc mesos, després que el passat mes d'octubre s'estavellés un avió de Liona Air a Indonèsia, amb 189 persones a bord. El primer ministre etíop ha confirmat la notícia a través de les xarxes socials i ha expressat el seu condol a les famílies de l'accident sense donar més detalls dels fets.

