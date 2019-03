Observadors internacionals critiquen durament el paper de Marchena al Suprem

El marcat canvi de to de Manuel Marchena, especialment amb les defenses , tampoc està passant desapercebut entre els observadors internacionals que segueixen el judici de l'1-O. Aquest és el principal aspecte que assenyala International Trial Watch sobre la quarta setmana de la causa contra l'independentisme, que la plataforma va seguir amb quatre observadors des del Tribunal Suprem."Aquesta manera de conduir el judici, que impedeix verificar la credibilitat d'alguns testimonis i limita l'interrogatori de forma lliure per part del President, està permetent, entre altres qüestions, la banalització de la violència policial desplegada l'1-O", remarquen des de la plataforma d'experts d'arreu del món, en referència alde Marchena.En el seu comunicat setmanal, International Trial Watch posa l'accent en les constants interrupcions del magistrat a les defenses "especialment quan assenyalen contradiccions o intenten confrontar les seves declaracions amb un altre material probatori existent en la causa".Els observadors també destaquen la seva "preocupació" per dos casos concrets: quan Marchena va oblidar preguntar a Pérez de los Cobos si havia estat processat anteriorment i quan Sebastián Trapote va negar les seves responsabilitats penals anteriors i "després ha estat revelat per la premsa que va ser l'autor d'un tret per l'esquena que va acabar amb la vida d'una persona el 1974".International Trial Watch també assenyalen els "evidents gestos de cansament" dels líders independentistes per les sessions maratonianes al Suprem, que en més d'una ocasió s'han allargat més enllà de les 10 hores. Els presos tenen més d'una hora de camí fins a la presó, han de sopar ràpidament al menjador del centre penitenciari i dormen poques hores perquè l'endemà a les 6h tornen a estar dempeus.

Valoració de la quarta setmana de judici de la plataforma d'observadors International Trial Watch by naciodigital on Scribd

