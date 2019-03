El PSC insta a triar el 28-A entre el «progressisme» o una dreta que «farà tornar a tres dècades enrere»

Els socialistes catalans consideren que el gran repte de les eleccions al Congrés del 28-A és "aconseguir que Espanya segueixi liderada per l'esquerra", segons ha afirmat el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa. El dirigent socialista ha apel·lat al concepte del vot útil quan ha assegurat que els ciutadans hauran d'escollir els seus representats tenint en compte dues opcions: podran triar entre una esquerra "progressista" o una dreta que ens "farà tornar a tres dècades enrere".A més, Illa ha assegurat que hi ha una "disputa molt acarnissada" entre el lideratge independentista, però nega que el 28-A tracti sobre qui liderarà en l'àmbit independentista. Pel contrari, ha recalcat que els comicis versaran sobre qui governarà a Espanya. En aquest sentit, ha qualificat la pugna que hi ha dins l'àmbit independentista d "irrellevant" per a les eleccions del 28-A.Illa ha remarcat igualment que no reconèixer la naturalesa política del procés català és un "error", i que per això el PSC ha "apostat per un diàleg dins la llei".El dirigent socialista ha fet aquestes declaracions al Casal Socialista Joan Reventós a Barcelona, en un acte en què també ha anunciat que aquest vespre s'aprovarà la proposta a la candidatura del PSOE al Parlament Europeu, i es farà públic el manifest per a les eleccions espanyoles. La candidatura del PSC per Barcelona al 28-A, que lidera Meritxell Batet, ha renovat la meitat dels 20 primers llocs de la llista , però manté alguns veterans, com ara Mercè Perea en el tercer lloc. En el número dos hi anirà el valencià Francisco Polo, segons va aprovar la comissió electoral del partit dissabte passat.

