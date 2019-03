Castellví assegura ara que els Mossos van actuar l'1-O «sense ingerències» del Govern

La cinquena setmana del judici al Tribunal Suprem ha arrencat amb la segona part de testimoni de Manel Castellví, excap d'informació dels Mossos d'Esquadra, interrogat per les defenses. La manera com Castellví va descarregar la responsabilitat de l'1-O en els membres del Govern -en les seves explicacions de dijous a la Fiscalia- va complicar la tasca als advocats dels acusats. Aquest dilluns Castellví ha afirmat que els Mossos van actuar "sense ingerències" dels representants polítics.Castellví ha recalcat que les "circumstàncies" de l'1 d'octubre "no van desbordar les previsions" que tenia la policia catalana, que incloïa la possibilitat de l'"ús de la força". El testimoni ha recalcat que el pla d'actuació de la policia catalana -que implicava enviar parelles d'agents als col·legis, els coneguts "binomis"- va ser traslladat als cossos i forces de seguretat de l'Estat.L'excap d'informació dels Mossos d'Esquadra ha valorat que els CDR no estaven coordinats arreu del territori abans de la celebració del referèndum de l'1-O. "Hi havia inconnexió entre ells però unitat de criteri", ha assegurat. "Després de l’1-O, es va crear una entitat que coordinaria aquests grups", ha afegit. Per Castellví, els comitès van començar a coordinar-se a partir de la creació del perfil de Twitter dels CDR a Catalunya i van arribar a la seva màxima expressió durant la convocatòria de vaga general del 8 de novembre del 2017.En aquest sentit, Castellví ha reconegut que els cossos policials que coordinaven l'operatiu de l'1-O no preveien actes de violència. Sí que preveien la constitució de grups per part d'organitzacions que podien "alterar l'ordre públic" però finalment no va ser així.Castellví també ha negat que les activitats organitzades a les escoles de Catalunya durant el cap de setmana de l'1-O estiguessin organitzades ni finançades pel Govern o algun dels seus membres. L'excap d'informació dels Mossos ha recordat que la policia catalana va visitar tots els locals en compliment del mandat judicial. "No es feien activitats que propiciaven el referèndum, enteníem que no es podien tancar les escoles", ha dit.Les defenses han fet un interrogatori poc extens de Castellví. Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, ha volgut qüestionar per la naturalesa pacífica dels fets d'octubre, que el testimoni no ha desmentit. Els lletrats de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Jordi Pina i Marina Roig, han preguntat tant pel 20 de setembre com per l'1 d'octubre. Castellví ha recalcat que tant l'ANC com Òmnium "sempre han convocat manifestacions multitudinàries amb la consigna de la no-violència". El testimoni ha recordat que la policia catalana considerava "interlocutors" els representants de les entitats sobiranistes.

