Valls vol mantenir Rivera a distància

Les tensions a Ciutadans ja no són un secret i estan afectant els equips de campanya de cara al nou cicle electoral. El triangle Albert Rivera-Inés Arrimadas-Manuel Valls concentra moltes d'aquestes tensions.



La relació entre l'alcaldable Valls i Rivera són, en el millor dels casos, millorables. Les paraules de Valls no ho dissimulen. Les darreres compareixences públiques de l'exprimer ministre ho han delatat, com en la roda de premsa on va presentar Celestino Corbacho, exministre i i exalcalde socialista de l'Hospitalet. Valls va pronunciar el nom d'Arrimadas en diverses ocasions i no va esmentar, en canvi, el de Rivera.

Sembla que de cara a la campanya municipal de Barcelona, Valls vol comptar amb ella però vol mantenir a distància Albert Rivera, el discurs radical del qual creu que li pot restar suports, sobretot de cara a un possible escenari postelectoral amb el PSC.Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de Ferran Casas , subdirector de

