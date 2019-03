​Villarejo va cobrar fons reservats d'Interior per l'Operació Catalunya

L'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo va cobrar grans quantitats de diners de fons reservats del Ministeri d'Interior per obtenir informació sensible sobre dirigents independentistes,l en l'anomenada Operació Catalunya. Així ho revela una conversa que va mantenir amb una persona de la seva confiança i que ell mateix va gravar al febrer del 2017 poc abans de ser detingut, segons revela La Vanguardia Aquesta conversa ha estat analitzada per la unitat d'assumptes interns de la policia que investiga el cas Tàndem sobre l'organització criminal liderada per Villarejo, que es troba en presó preventiva. Villarejo assenyala que el llavors cap d'assumptes interns, Marcelino Martín Blas, era qui tenia els fons reservats.En la conversa Villarejo explica com rebia els diners. "Marcelino m'ha pagat molta pasta perquè ell era el que manejava la pasta de Catalunya, de l'altre, del tal. Jo que tinc? Doncs fins i tot fotocopiats els bitllets, clar, ens han fotut!", exclama. Més endavant també explica que li deuen uns 50 o 60.000 euros.Segons l'excomissari, Martín Blas donava els diners sense justificar les despeses i detalla que a ell li donaven bitllets de 500 i 100 euros.Villarejo va entrar a l'anomenada "policia patriòtica" el 2012 quan Mariano Rajoy acabava d'arribar al govern espanyol. Eugenio Pino era l'home fort a la policia espanyola.

