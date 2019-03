Una vintena d'encaputxats ataquen un centre de menors de la Generalitat a Castelldefels

El Homrani també referma que "el compromís d’aquest Govern i el meu personal és fer front a qualsevol actitud violenta cap al col·lectiu que sigui i vingui de qui vingui”. El conseller, a més, ha explicat que "el Govern es presentarà com a acusació particular contra els agressors en defensa dels drets dels infants. I, a més a més, també es posarà una denúncia a la Fiscalia de delictes d’odi".

Una vintena de persones encaputxes va atacar ahir el vespres el centre d'emergència per a joves migrats sols de Castelldefels. Segons ha informat en un comunicat el Departament de Treball Afers Socials i Famílies, cap a les 21:30 es va produir l'atac, que va provocar destrosses i intents d'agressions a educadors i menors. Un dels joves va ser ingressat a l'Hospital de Viladecans.Una estona abans, el mateix dissabte, un grup de joves migrats sols que tornaven al centre i un grup de joves del municipi havien protagonitzat una discussió que va acabar amb llançament de pedres.El conseller Chakir el Homrani ha afirmat que "aquest tipus d’atacs violents no tenen cabuda a la nostra societat i són detestables per violents, intolerables per injustos i del tot contraris al sentir majoritari de la societat catalana".

