FOTO I VÍDEO Enfoquen la sala del VAR del Valladolid-Reial Madrid... i no hi ha ningú

¡RIDÍCULO! En el partido, Valladolid -Madrid los de #LaLiga enfocaron la cabina del VAR y no habia nadie. pic.twitter.com/gzpulmgTkO — Agente Bernabeu (@agentebernabeu) 10 de març de 2019

Pinchan una imagen del VAR en el Valladolid-Real Madrid y no ha nadie. 😂 pic.twitter.com/IADhWygcEq — CAMISETASFUTBOLSPAINNN (@CamisetasFS) 10 de març de 2019

Imatge curiosa durant el partit entre el Reial Madrid i el Valladolid de la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. En un moment del matx, les càmeres de televisió han enfocat, com de costum, la sala del VAR on hi són diversos arbitres per veure com resolien una de les situacions del partit... i la sorpresa ha estat que no hi havia ningú.La situació repercutia en el primer gol anul·lat al Valladolid, al minut 14 de la primera part, quan Sergi Guardiola havia avançat en el marcador als de Castella i Lleó. De moment no se saben les causes d'aquesta sala buida ni de per què no hi eren els àrbitres.

