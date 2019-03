La militància de la CUP decideix per àmplia majoria no presentar-se a les espanyoles

"La militància de la CUP considera que la nostra participació a les eleccions espanyoles del 28A no és prioritària" @yeyaboya pic.twitter.com/6PvTzxGGat — CUP Països Catalans (@cupnacional) 10 de març de 2019

El consell polític de la CUP ha decidit aquest diumenge que no es presentarà a les eleccions generals espanyoles del 28-A. En una reunió aquest diumenge a la seu del partit a Barcelona, han rebutjat formar una candidatura després de debatre les opcions possibles. Els anticapitalistes han decidit que centraran tota la seva acció política en els comicis municipals del 26 de maig.El no a les eleccions espanyoles ha guanyat per àmplia majoria amb 37 vots, mentre que l'aposta per presentar-s'hi n'ha aconseguit 20 i hi ha hagut 4 abstencions. "Volem posar en valor municipalisme transformador de ruptura", ha defensat la portaveu cupaire, Mireia Boya.La formació estava dividida. Les organitzacions que integren la CUP, entre elles Endavant-OSAN i Poble Lliure, divergien en l'opció de conformar una llista pel Congrés dels Diputats. Poble Lliure, a través d'un comunicat, va instar al partit a assumir el repte però Endavant rebutjava la proposta, considerant que no s'havia de concórrer en aquests comicis.La CUP no s'ha presentat mai a unes eleccions generals espanyoles, demanant en anteriors processos electorals que els seus votants s'abstinguessin en anar a votar.Tot i la negativa a presentar-se a les eleccions espanyoles, la portaveu cupaire Mireia Boya ha avançat que la militància debatrà a finals de març de quina manera fer "acció política" en el marc dels comicis.Boya ha assegurat que el debat abordarà "múltiples opcions" i ha ressaltat la necessitat de respondre el feixisme.

