Mor ofegat un menor de 17 anys a La Riba

Un jove de 17 anys ha mort aquest dissabte al matí al riu Brugent, situat al terme municipal de La Riba (Alt Camp), de forma accidental, segons fonts dels Mossos d'Esquadra.L'avís l'han rebut a les 11.20 hores del matí i els efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que s'han trasllat fins aquest punt no han pogut fer res per salvar la vida del menor. Segons fonts de la investigació, la policia catalana ha obert diligències per informar al jutge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor