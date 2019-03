Un jutjat investiga funcionaris d'Interior i mossos per presumptes irregularitats en eleccions sindicals

Un jutjat d'instrucció de Tarragona investiga funcionaris de la conselleria d'Interior i sindicalistes dels Mossos d'Esquadra de per possibles irregularitats en el vot per correu de les eleccions del cos d'aquest dilluns. Segons el jutge, hi ha indicis que apunten que algunes sol·licituds de vot per correu van ser presentades per delegats sindicals i acceptades per funcionaris, tot i que la llei obliga els electors a presentar les sol·licituds personalment. Per això, ha ordenat conservar les peticions de vot per correu i recomptar tots els vots per correu a banda del presencial, per si finalment els primers són anul·lats.La querella va ser interposada pel USPAC que assenyala els delegats sindicals del sindicat majoritari SAP-Fepol SEIME i SICME. Els querellants asseguren que delegats sindicats d'aquests col·lectius haurien tramitat ells mateixos les sol·licituds de vot per correu al Consell de la Policia de milers d'agents, amb la "connivència" de funcionaris d'Interior, que haurien "validat, signat i segellat la matriu i el resguard del vot per correu com si s'hagués presentat personalment l'elector" davant dels funcionaris. Això podria suposar, per exemple, que els delegats sindicals no retornessin el resguard als electors, i fessin el que volguessin amb aquella sol·licitud de vot.El jutjat ha ordenat a la Mesa Electoral Coordinadora (MEC) i a la Direcció General de la Policia que es conservin totes les sol·licituds de vot per correu de les eleccions, unes 5.000 segons USPAC, i es posin a disposició judicial.

