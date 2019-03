Otegi fa una crida a incorporar més partits a l'acord entre ERC i Bildu

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha donat per fet que partits d'Astúries, Aragó, Galícia i les Canàries s'incorporaran a la "unitat d'acció" estratègica impulsada per la formació basca i ERC. Els dos partits no només aniran plegats a les eleccions europees del 26 de maig, sinó que han anunciat un acord per compartir programa a les eleccions espanyoles , que fins i tot podria acabar amb les dues formacions compartint grup al Congrés i al Senat.En un acte polític a Portugalete, ha defensat la creació d'un front ampli i ha valorat que "l'etapa en què participàvem al Congrés i a Senat des de la perspectiva d'una sigla política està superada".Per Otegi, l'estat espanyol viu un "procés d'involució" i està immers en una "crisi estructural", que ha provocat una resposta "autoritària i antidemocràtica". "Volen tornar a la repressió, al blanc i negre, a instal·lar la por", ha afirmat.El coordinador general d'EH Bildu ha qualificat el programa que defensaran amb ERC de "clar, simple i de mínims". Entre altres eixos, ha posat el focus sobre el dret a l'autodeterminació, la llibertat per tots els presos polítics de l'estat i el desenvolupament de polítiques contra el neoliberalisme i "l'austericidi".

